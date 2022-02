Basket Serie B, 21a giornata. La Del Fes cede nel secondo tempo, il derby se lo aggiudica Salerno per 72-61.

di Redazione sportiva

La Del Fes Avellino cede nel secondo tempo alla Virtus Arechi Salerno, sconfitta per 72-61 sul parquet di Pellezzano.

Equilibrio nel primo quarto, avanti i padroni di casa, poi gli irpini, ancora i salernitani fino a che il tabellone recita 16-18 alla prima sirena. Basile e Carida’ incrementano il vantaggio ospite, Coltro per la Virtus determina il 22-22. Del Fes sul +6 (23-29) grazie a Carida’, Venga e Basile. Controparziale di Salerno con Valentini, Mennella e Coltro, ancora parità (29-29). Troppi falli per gli avellinesi, all’intervallo lungo si va sul 31-34, sale in cattedra Carenza a cui risponde Romano, Hassan fissa il +3 irpino.

Ripartono subito forte i padroni di casa, Carida’ tampona ma Hassan si macchia di un fallo tecnico. Rinaldi fa il cecchino, 46-42 con i liberi di Cimminella. Rinaldi è inarrestabile per la Virtus, bomba del 49-42. Basile per gli ospiti risponde alla stessa maniera. Poi Avellino non è lucidissima in attacco, Salerno si porta sul 62-55. Carida’ non ci sta, -3 Del Fes. Agbogan è sfortunato, la tripla non va e l’antisportivo di Hassan dà ai salernitani l’occasione di allungare, sfruttata, a 2′ dalla fine (66-59). Per gli irpini non c’è più niente da fare, il derby è vinto dalla Virtus Arechi Salerno per 72-61.

