Basket, Del Fes. Formato: “Stasera a Monopoli con lo stesso spirito delle ultime partite”.

Le dichiarazioni di coach Formato in vista della gara di stasera a Monopoli, recupero della 24a giornata contro Lapietra. Appuntamento alle 20,30. Match fondamentale in ottica salvezza, la DelFes è reduce da 5 vittorie consecutive.

“Andiamo a Monopoli con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato le ultime partite: provando ad offrire una prestazione più solida possibile a livello difensivo e giocando in attacco con grande equilibrio e bilanciamento.

Monopoli viene da un periodo no a livello di risultati e da una sconfitta interna di misura con Reggio e sappiamo che oggi per loro sarà una finale da dentro fuori, ma noi abbiamo il dovere di farci trovare pronti al tipo di partita che ci aspetta”.

Non mancano gli infortunati in casa irpina: “La situazione infortuni, come sempre, non ci sorride: di Allen sapremo nel corso dellamattinata il risultato della risonanza fatta ieri, mentre per quanto riguarda Marco sarà regolarmente in campo con una vistosa fasciatura per coprire il taglio di domenica scorsa”.

adsense – Responsive – Post Articolo