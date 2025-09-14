Baiano-Lions Grotta, debutto al Bellofatto sotto la guida di Santorelli

Alle 15:30 lo Stadio Bellofatto di Baiano apre le porte alla prima giornata del campionato di Promozione Campania – Girone C.

I padroni di casa, allenati da Mister Umberto Santorelli, sono pronti a cominciare il nuovo percorso davanti al proprio pubblico, affrontando il temibile Lions Grotta.

Per il Baiano sarà subito un test di carattere: partire bene significherebbe dare slancio alla stagione e consolidare la fiducia costruita in preparazione. Santorelli, al timone della squadra, punta su compattezza e spirito di gruppo per regalare ai tifosi una partenza col botto.

Il Lions Grotta, dal canto suo, arriva con il chiaro obiettivo di tornare a casa con punti pesanti, facendo leva su un organico equilibrato e sulla determinazione tipica delle prime giornate.

Grande attesa sugli spalti, dove i sostenitori locali sono pronti a colorare e infiammare il pomeriggio sportivo.