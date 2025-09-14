Montevergine: un risveglio tra luce e nubi danzanti

Questa mattina, dall’osservatorio di Montevergine, lo sguardo si apre su un paesaggio di rara suggestione. Le nostre webcam panoramiche raccontano un quadro mutevole: sottili banchi di nubi basse, sospinti con delicatezza dai venti umidi provenienti da sud-ovest, si adagiano sulle vallate e sui fianchi del massiccio, velando a tratti il profilo montano.

Più in alto, isolate nubi cirriformi percorrono lente la volta celeste, come pennellate leggere su un cielo che rimane, nel complesso, ampiamente soleggiato. La luce del mattino filtra tra gli spessori nuvolosi, regalando contrasti cromatici e giochi d’ombra che esaltano la profondità del paesaggio.

L’aria è fresca e piacevole: la temperatura registrata si attesta sui 18.4 °C, un valore che accompagna con dolcezza il cambio di stagione e invita alla contemplazione della natura circostante, sospesa tra le trasparenze del cielo e i respiri del bosco.

Montevergine si mostra così, ancora una volta, come un osservatorio privilegiato non solo per lo studio dell’atmosfera, ma anche per la bellezza viva dei suoi panorami in continua trasformazione.