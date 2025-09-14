Pessima Cenere a Milano: nuovi progetti e collaborazioni di prestigio

Giornate intense e ricche di stimoli quelle vissute a Milano dal rapper avellese Pessima Cenere, tornato nel capoluogo lombardo per dare vita a nuovi progetti musicali.

L’artista ha lavorato negli studi di Shablo, incontrando e confrontandosi con nomi di primo piano della scena rap italiana come Kid Yugi, Ernia, Pyrex e molti altri. Un’occasione unica che, come lui stesso racconta, gli ha permesso di vivere “una grande emozione, calcare luoghi simbolo e confrontarmi con artisti seguiti da migliaia e migliaia di fan”.

Non solo musica, ma anche esperienze personali: Pessima Cenere ha trascorso parte del suo soggiorno a Cinisello Balsamo, comune dell’hinterland milanese noto per aver visto crescere Gionata Boschetti, meglio conosciuto come Sfera Ebbasta. Qui il rapper ha potuto frequentare un amico storico dell’artista multiplatino, rivivendo attraverso i suoi racconti episodi e aneddoti inediti della giovinezza di Sfera.

“È stata un’esperienza incredibile – sottolinea Pessima Cenere – che mi ha permesso di scoprire aspetti nascosti e sorprendenti di una delle figure più rappresentative della musica italiana contemporanea”.

Il futuro dell’artista avellese si preannuncia dunque ricco di sorprese e nuove produzioni, con l’invito ai fan a restare aggiornati sulle sue prossime mosse: “Seguitemi, perché le novità non mancheranno di certo”, conclude Pessima Cenere.