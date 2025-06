Baiano in lutto per la scomparsa di Florino Sbarra: funerali venerdì mattina

Si terranno venerdì mattina a Baiano i funerali di Florino Sbarra, il sessantenne scomparso tragicamente circa una settimana fa durante una vacanza a bordo di una nave da crociera MSC.

Florino, conosciutissimo in paese per la sua cordialità e il suo spirito generoso, si era regalato quel viaggio per festeggiare il suo 60esimo compleanno, in compagnia di amici e parenti. La tragedia è avvenuta durante la navigazione: l’uomo ha accusato un malore improvviso e, nonostante il tempestivo trasferimento su un mezzo di soccorso verso un ospedale sulla terra ferma in Grecia, è giunto privo di vita.

In seguito agli accertamenti medico-legali e all’autopsia disposta dalle autorità greche, la salma è stata liberata. Il rientro in Italia è previsto per giovedì sera, con arrivo a Roma per poi essere trasferita dove il rito funebre sarà celebrato venerdì mattina a Baiano, salvo eventuali variazioni dell’ultima ora.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha profondamente colpito la comunità baianese, dove Florino era molto apprezzato e stimato. Un uomo solare, disponibile, amico di tutti. In queste ore, tutto il paese si prepara per stringersi con affetto attorno alla famiglia Sbarra, segnata da un lutto tanto improvviso quanto devastante.