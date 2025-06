Casamarciano, al via le iscrizioni per il Centro Estivo 2025 dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni

Il Comune di Casamarciano ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il Centro Estivo 2025, un’iniziativa rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Un’occasione pensata per offrire alle famiglie un servizio educativo e ricreativo durante il periodo estivo, con attività orientate al gioco, alla socializzazione e alla creatività, il tutto in un contesto sicuro e inclusivo.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 27 giugno 2025. È possibile consegnare la documentazione a mano presso l’ufficio protocollo del Comune oppure inviarla tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:

📧 casamarciano@pec.comune.casamarciano.na.it

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

• copia del documento di riconoscimento del genitore o tutore;

• attestazione ISEE in corso di validità;

• modulo di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato B);

• certificato medico attestante l’idoneità alla partecipazione.

L’avviso completo, comprensivo del modulo di iscrizione e degli allegati necessari, è disponibile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:

🔗 www.comune.casamarciano.na.it

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il tempo libero dei più piccoli con attività strutturate e momenti di condivisione, sostenendo al contempo le esigenze educative e sociali delle famiglie del territorio.