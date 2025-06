Mugnano del Cardinale, giovani protagonisti del cambiamento: al via il Servizio Civile 2025/2026 con interventi per il decoro urbano

A Mugnano del Cardinale il nuovo anno del Servizio Civile è partito all’insegna dell’impegno e della cittadinanza attiva. I volontari del programma 2025/2026, entrati in servizio da pochi giorni, sono già al lavoro per restituire cura e decoro agli spazi pubblici del paese.

Nella mattinata di oggi hanno effettuato la pulizia di via Garibaldi e del parcheggio in piazza Umberto I, per poi proseguire in piazza Cardinale, dove sono in corso interventi di tinteggiatura delle ringhiere e riqualificazione delle aree comuni.

Si tratta di un’attività concreta che, pur svolta in silenzio, ha un impatto significativo sulla vivibilità del centro cittadino. Un segnale importante, soprattutto in tempi in cui il senso civico rischia spesso di affievolirsi. A questi giovani e ai loro Operatori Locali di Progetto (OLP) va il ringraziamento dell’intera comunità per l’esempio positivo che stanno offrendo.

Il Servizio Civile, per Mugnano del Cardinale, non è solo un’opportunità di riqualificazione urbana, ma anche un percorso di crescita e formazione per i partecipanti. Attraverso piccoli gesti quotidiani, i ragazzi coinvolti stanno diventando protagonisti attivi del cambiamento, contribuendo a costruire un paese più accogliente, ordinato e attento al bene comune.

Un esempio virtuoso di partecipazione giovanile che dimostra come, anche partendo dal basso, si possa innescare un processo di trasformazione sociale. L’auspicio è che questa energia positiva possa contagiare altri, rafforzando il senso di appartenenza e la cura condivisa del territorio.