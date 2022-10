Avellino-Catanzaro. Pane: “Avevo una sensazione positiva sul rigore, faccio un lavoro mentale per essere pronto quando sono chiamato”

di Lucio Ianniciello

Pasquale Pane, uno dei protagonisti del pari con la capolista Catanzaro. Come ha parato il calcio di rigore: “Conosco come calcia Iemmello, di solito chiude. Sono andato per un’idea. Prima della partita avevo chiesto se lui era il rigorista, avevo una sensazione positiva quando è andato sul dischetto”.

Cosa è cambiato con Rastelli: “il mister ha una grande esperienza, ci ha indirizzato. La sua grinta, la voglia di rimettersi in gioco, è stato bravo”.

La partita: “Non meritavamo la sconfitta, nonostante l’inizio gara ho visto un’energia positiva. Cercavamo continuità. Vedremo”.

Il Foggia nel prossimo match di campionato non rievoca bei ricordi: “Ogni partita è diversa, non buttiamoci nel passato brutto. Prima del Foggia c’è la Turris in Coppa”.

Il suo segreto, sempre pronto pur vedendo poco il campo: “Lavoro ogni giorno per giocare, proprio il lavoro fa di me una persona che vuole conquistare il posto. Devo esserci quando sono chiamato. Faccio un lavoro mentale, non è facile rientrare dopo 7 mesi fuori”.