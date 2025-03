Avella: Riconoscimenti all’Istituto “Mons. P. Guerriero” per la partecipazione a Casa Sanremo

Una cerimonia all’insegna dell’orgoglio e della gratitudine quella che si è svolta oggi presso la Sala Alvarez, durante il Consiglio Comunale presieduto da Nicoletta Longobardi. L’Amministrazione Comunale di Avella ha voluto rendere omaggio all’Istituto comprensivo “Mons. P. Guerriero” per aver rappresentato con talento e dedizione il territorio a Casa Sanremo.

Il Sindaco, Dott. Vincenzo Biancardi, ha consegnato una targa al Dirigente Scolastico, prof. Andrea Amoroso, e al Corpo Docente, riconoscendo l’impegno e la passione con cui hanno guidato gli studenti in questa esperienza unica. Ai ragazzi che hanno partecipato all’evento è stata invece riservata la consegna di pergamene, simbolo di riconoscimento per il loro talento e l’impegno profuso.

La cerimonia è stata resa ancor più speciale dalla partecipazione de I Fiori di GeoFlowers, che ha omaggiato l’evento con splendide composizioni floreali. Un tocco di bellezza che ha contribuito a creare un’atmosfera calorosa e festosa, valorizzando ancor di più l’importanza del momento.

Nel suo intervento, il Sindaco Biancardi ha sottolineato quanto sia fondamentale per la comunità sostenere i giovani che, con il proprio talento, portano in alto il nome di Avella. “Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra città”, ha dichiarato, evidenziando il valore della collaborazione tra istituzioni locali e scuole.

Il prof. Andrea Amoroso, visibilmente emozionato, ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per il sostegno ricevuto e ha voluto dedicare questo riconoscimento a tutto il corpo docente e agli studenti, veri protagonisti di questo successo.

La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso da parte dei presenti, segno di stima e affetto per i giovani talenti e per chi, con dedizione quotidiana, contribuisce a far crescere la comunità di Avella.