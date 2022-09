Avella -Processione della Madonna delle Grazie e di San Sebastiano – la soddisfazione del parroco e del Comitato

Nei giorni 8 e 9 settembre è stato scritto un nuovo capitolo nella storia della Processione della Madonna delle Grazie e di San Sebastiano, si è tenuta, infatti, per la prima volta di sera. Dopo la Celebrazione Eucaristica delle 18, in ambedue le giornate, il corteo religioso ha attraversato le strade della cittadina archeologica, toccando tutti i quartieri. Il parroco don Giuseppe Parisi si è detto soddisfatto per l’enorme partecipazione popolare. Alla processione avellana hanno partecipato anche i Comitati delle feste patronali di Mugnano del Cardinale, Baiano, Sperone e Visciano. L’ unione dei Comitati è da annoverare tra le belle innovazioni di quest’anno. (L. Carullo) Foto