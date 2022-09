Avella – Oggi l’ultimo saluto a Madre Agnese Tulino

Madre Agnese Tulino ha trascorso la sua esistenza terrena a servire il Signore, con la sua profonda fede ha seguito la sua missione. È stata sempre al fianco dei poveri e dei sofferenti. Da anni era la responsabile dell’istituto delle Canossiane di Avella. Non c’è nessuno che non la ricordi con affetto. Chiunque varcasse il portone dell’istituto veniva accolto dal suo dolce sorriso, ella aveva sempre una parola di conforto e di speranza per tutti. Il suo impegno e la sua presenza nella Comunità erano tangibili, il suo andare a visitare gli ammalati e i sofferenti per pregare con loro, il suo supervisionare i Grest estivi. Mancherà ad Avella, mancherà ad ognuno di noi! Ma sicuramente dall’alto dei cieli continuerà a custodirci e pregare per tutti. (L. Carullo)

La salma di Madre Agnese arriverà alle 11, di oggi, nella Casa Canossiana di Avella. Alle 16.30 ci sarà la Celebrazione Eucaristica nel giardino Canossiano. Se dovesse piovere nella Collegiata di San Giovanni.