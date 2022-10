AVELLA. Notte movimentata in zona “Casale”. Ladri tentano diversi furti

È stato un venerdì notte movimentato quello trascorso ad Avella, dove un gruppo di stranieri rumeni ha messo a ferro e fuoco alcune abitazioni isolate in particolare depositi agricoli. I ladri nell’ introdursi in una di queste case sono stati sentiti dai proprietari dandosi alla fuga e facendo perdere le loro tracce. Abbandonata l’auto utilizzata, una Ford Galaxy, che era stata parcheggiata in un terreno agricolo dell’area e che i residenti avevano individuato provvedono al taglio delle gomme per impedirne l’utilizzo. Immediato l’allarme dato alle forze dell’ordine che però sono dovute intervenire dalla vicino Lauro in quanto altre pattuglie della Compagnia di Baiano erano impegnate in altri interventi. Dalla visura dell’auto si è appurato che la stessa macchina era stata fermata qualche settimana fa da un controllo di polizia nel casertano con a bordo 4 rumeni con precedenti penali. La stessa sera alcune persone sospette sono stati immortalati dalle telecamere del parcheggio Km58, mentre si aggiravano tra i veicoli in sosta, non si esclude che possa essere lo stesso gruppo intendo a rubate qualche veicolo per darsi alla fuga.