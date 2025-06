Choc ad Avella: muore un operaio in fabbrica, indagini in corso

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno 2025, si è verificato il decesso di un operaio all’interno di una azienda della zona industriale di Avella. L’operaio è deceduto per cause incorso di accertamento.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della stazione di Avella, insieme al medico legale e ad alcuni responsabili dell’ASL. Sono in corso i rilievi per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Al momento vige il massimo riserbo sull’identità della vittima e sulla dinamica dell’incidente. Le autorità competenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Seguiranno aggiornamenti