TERZIGNO, NUOVA RETE IDRICA IN VIA AMMENDOLA: I CITTADINI RINGRAZIANO, IL CONSIGLIO COMUNALE SI MOBILITA

Terzigno (NA), 24-26 giugno 2025 – Un sentito ringraziamento da parte dei residenti di via Ammendola è stato ufficialmente rivolto alle istituzioni comunali per l’intervento di realizzazione della nuova rete idrica, risolvendo un problema che da anni condizionava la qualità della vita nella zona.

I cittadini hanno voluto esprimere gratitudine, in particolare, all’assessore Domenico Auricchio, all’ingegner Francesco Auricchio e al geometra Antonio Auricchio per l’impegno e la celerità dimostrata nei lavori, resi possibili anche grazie all’interessamento del gruppo consiliare con a capo Stefano Pagano.

La lettera, datata 24 giugno 2025, è firmata da numerosi cittadini e chiede ufficialmente che venga letta nel prossimo consiglio comunale, a testimonianza del coinvolgimento e dell’apprezzamento popolare per l’operato dell’amministrazione.

Intanto, con apposita convocazione straordinaria firmata dal presidente del Consiglio Comunale Antonio Vaiano, il Consiglio si riunirà in prima convocazione giovedì 26 giugno 2025 alle ore 19:00. All’ordine del giorno, oltre allo “Stato di Avanzamento dei lavori pubblici in Piazza Troiano Caracciolo del Sole”, si affronterà anche la delicata problematica idrica di via Ammendola: pressioni dell’acqua insufficienti, guasti e mancanze nella fornitura di acqua potabile.

Un segnale chiaro di attenzione verso le esigenze dei cittadini, che hanno finalmente visto riconosciute le loro istanze dopo anni di disagi. Resta ora da verificare l’esito dei lavori e la futura tenuta degli interventi strutturali, ma il clima di collaborazione tra cittadini e amministrazione fa ben sperare.