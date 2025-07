Avella, l’eco-compattatore “fantasma”: pagato e installato, ma mai acceso. Manca l’allaccio alla rete elettrica

AVELLA – È costato quasi 25 mila euro e doveva rappresentare un simbolo di innovazione ambientale e di impegno contro l’inquinamento da plastica. Ma l’eco-compattatore acquistato dal Comune di Avella, a distanza di mesi dalla consegna, non è mai entrato in funzione. Il motivo è sconcertante nella sua semplicità: non è ancora collegato alla rete elettrica.

Il progetto nasce da un finanziamento statale erogato dal Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito del “Programma Sperimentale Mangiaplastica”. Il Comune di Avella ha ricevuto fondi per acquistare un eco-compattatore del valore complessivo di € 24.500,00, affidando fornitura e posa in opera alla ditta NORAP S.R.L. tramite procedura MEPA.

La documentazione è impeccabile: tra giugno 2023 e aprile 2024 sono state pubblicate ben quattro determine dirigenziali, con tanto di liquidazione finale datata 29 aprile 2024. La fattura è stata emessa, il pagamento è stato eseguito, e l’apparecchiatura è stata consegnata.

Ma a oggi, metà luglio 2025, l’eco-compattatore del parcheggio Castellana è ancora fermo.

Chi si avvicina alla macchina trova un impianto inattivo, mai utilizzato, un monumento al paradosso della burocrazia. Mancando il collegamento alla rete elettrica, l’intero sistema resta inutilizzabile e il servizio promesso ai cittadini — incentivare la raccolta della plastica premiando i comportamenti virtuosi — non è mai partito.

L’amministrazione comunale, che ha regolarmente certificato la regolarità tecnica e contabile dell’intervento, non ha fornito spiegazioni ufficiali sul motivo del ritardo nell’attivazione. Intanto, cresce la frustrazione tra i cittadini, che vedono sfumare un’occasione concreta di progresso ambientale.

Un impianto pagato coi soldi pubblici, perfettamente montato, ma che resta muto e spento. La domanda è semplice: chi doveva occuparsi dell’allaccio? E soprattutto: quando si deciderà a farlo?