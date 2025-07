SANT’Oggi. Martedì 15 luglio la chiesa celebra San Bonaventura e san Pompilio Maria Pirrotti

a cura di don Riccardo Pecchia

Oggi 15 luglio la chiesa festeggia san Bonaventura da Bagnoregio (al secolo Giovanni Fidanza), nacque a Bagnoregio (Viterbo) nel 1218 circa, da una famiglia agiata. Si narra che da bambino si ammalò di un morbo che lo stava conducendo alla morte, e la madre avrebbe portato il figlio Giovanni ammalato, da san Francesco d’Assisi in persona il quale, facendo su di lui un segno di croce, pronunciò queste parole: «Bona ventura». Fu guarito e da allora fu chiamato Bonaventura. Studiò alla Sorbona di Parigi e durante il suo soggiorno in Francia, entrò giovanissimo nell’Ordine dei Frati Minori. Insegnò teologia all’Università di Parigi dove fu soprannominato Doctor Seraphicus e fu amico di san Tommaso d’Aquino. Nel febbraio del 1257 fu eletto, a soli 40 anni, sesto Ministro Generale dell’Ordine francescano, carica che conservò, per 17 anni, fino al 1274, anno della sua morte, dando saggio mirabile di sapienza, prudenza, spiccato equilibrio, tanto propizio in un momento difficile di assestamento dell’Ordine, da meritargli, per la sua opera moderatrice e costruttiva in piena fedeltà allo spirito di san Francesco, il titolo di secondo fondatore dell’Ordine francescano. Fu molto solerte nell’assecondare e promuovere le varie attività già esistenti nell’Ordine sul piano degli studi, del ministero pastorale, della predicazione, dell’apostolato missionario, per la Crociata e a favore dell’unione della Chiesa latina con la Chiesa greca. Viaggiò molto per le necessità dell’Ordine e incarichi pontifici, sia in Italia che in Francia, portandosi anche in Inghilterra, in Fiandra, in Germania, in Spagna. Rientrato in Italia nella primavera del 1265, era di nuovo in Francia quando gli venne da Clemente IV, da poco eletto al soglio pontificio, la nomina ad arcivescovo di York; ma la rifiutò. Predicò ovunque al popolo e in modo speciale agli ecclesiastici, alle monache, all’università di Parigi, dinanzi alla corte di Francia e a vari Papi riuniti in concistoro (Orvieto, Perugia, Viterbo, Roma). Il 28 maggio 1273, papa Gregorio X, consacrò Bonaventura, cardinale e vescovo di Albano, avendo già declinato nel 1265 l’arcivescovado di York. Dal novembre 1273 attese alla presidenza dei lavori preparatori e poi alla celebrazione del Concilio ecumenico di Lione, predicandovi il 26 maggio e il 29 giugno 1274. Il 19 maggio dello stesso anno, nel Capitolo generale celebratosi a Lione, Bonaventura si dimise da ministro generale dell’Ordine. Si adoperò in Concilio per l’unione dei Greci. Ma, estenuato dalle fatiche sostenute, il 7 luglio si ammalò gravemente. Morì il 15 luglio 1274.