Brusciano: successo per “Pugilato in Piazza” promosso dalla Minotaur Boxe

BRUSCIANO – Sabato 12 luglio 2025, Piazza XI Settembre si è trasformata in un’arena sportiva grazie all’evento “Pugilato in Piazza”, promosso con grande successo dalla Minotaur Boxe ASD, diretta dal Maestro Gioacchino Mocerino. La manifestazione, riconosciuta come “Ordinaria di Pugilato Olimpico”, ha coinvolto numerose realtà pugilistiche della Città Metropolitana di Napoli, attirando un pubblico numeroso, in gran parte giovanile.

Presenti sul ring, atleti provenienti da:

Minotaur Boxe (Brusciano)

Picardi Boxe (Casoria)

Pugilistica De Novellis (Soccavo – Napoli)

Iron Boxe (Pomigliano d’Arco)

Boxe Partenopea (Poggiomarino)

Vesuviana Boxe (Torre Annunziata)

Pomigliano Boxe (Pomigliano d’Arco)

A garantire il corretto svolgimento della serata, lo speaker Giovanna Porriciello, atleta della Minotaur, il Commissario di Riunione Giuseppe Pomario, il Medico di Bordo Ring Dott. Angelo Annunziata, e gli Arbitri/Giudici Alessandro D’Ambrosio, Mariano D’Ambrosio, Francesco Di Gennaro e Nicola Montella. Importante anche la presenza dell’ambulanza dell’Associazione Insieme si Può ODV, diretta da Anna Di Maio, per l’assistenza sanitaria.

Durante l’evento sono stati disputati nove incontri, tra cui:

Andrea Grasso vs Matteo Mocerino → guarda il video

Giovanni Terracciano vs Andrea Franzese → guarda il video

L’organizzazione ha espresso gratitudine pubblica via social a tutte le ASD e ai Maestri partecipanti, sottolineando lo spirito collaborativo e la voglia di crescita condivisa del movimento pugilistico.

Il sociologo e giornalista Antonio Castaldo, presente all’evento, ha elogiato il Maestro Mocerino, ricordandone il passato da Campione Italiano dei Pesi Massimi (1995, ‘97, ‘98, ‘99) e il suo ruolo attuale come educatore sportivo nel quartiere Pontecitra di Marigliano, dove la palestra Minotaur forma ogni giorno nuove generazioni nel segno della disciplina, del rispetto e dell’equilibrio.