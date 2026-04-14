AVELLA. Il circolo culturale Nicola Pugliese presenta Antonio Vecchione 

Il giorno 15 aprile nella sottosezione avellana del Club alpino italiano alla via Orfanotrofio n. 1, il circolo culturale Nicola Pugliese presenta l’opera di Antonio Vecchione dal titolo “Baiano”.

Continua il percorso del circolo culturale, che vuole porre all’attenzione di tutto il territorio scrittori di vari generi, che nelle loro pubblicazioni consentano confronti e riflessioni su varie tematiche. Un modo per aggregare le persone ed utilizzare “la cultura” come volano di crescita. Antonio Vecchione ha scritto alcuni testi, che scandagliano e divulgano conoscenze del contesto baianese, partendo da qualche “particolare”, per esporre I temi e le faccende di tutta la società contemporanea. Pietra miliare è la pubblicazione dal titolo “la festa del Maio”, con cui si passa al vaglio la storia antica di una tradizione popolare e religiosa, che trasversalmente associa diversi comuni del cosiddetto mandamento. Con altro assoluto valore sottolineiamo il libro intitolato “Legami”, nel quale, attraverso nomignoli e soprannomi si intrecciano le vicende di famiglie baianesi, che hanno popolato Baiano con le attività commerciali, private o pubbliche. Uno spaccato di realtà contingenti che il lettore tocca con mano, quando legge e conosce le note esistenziali di questo o di quel personaggio nel tempo.

La curiosità di Antonio Vecchione verso l’acquisizione di verità storiche prosegue con la pubblicazione di “Baiano” che sarà al centro di alcuni momenti di lettura ed approfondimento di stralci di pagine domani alle ore 18.30.

L’invito a tutti i lettori è cordiale e sentito, quello di essere presenti per creare un clima di dibattito sul nostro territorio, partendo da ciò che è stato, per descrivere prospettive possibili di quello che potrà essere il nostro contesto antropico.

Pellegrino Palmieri

Domenico Salvi

Vincenzo Serpico