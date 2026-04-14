Zero in Condotta – Lacenodoro Scuola 2026, si comincia con le proiezioni: ospite ad Avellino la regista Lucia Chiarla

Non solo lezioni: Zero in condotta – Lacenodoro Scuola – il progetto didattico e laboratoriale dedicato all’educazione all’immagine cinematografica e audiovisiva, promosso nell’ambito delle attività culturali del Laceno d’Oro International Film Festival – approda al cinema con una rassegna speciale.

La giornata inaugurale, in collaborazione con l’Istituto di Cultura Germanica – ACIT di Avellino, è prevista Venerdì 17 e il titolo scelto è About Luis. Si tratta del secondo lungometraggio scritto e diretto da Lucia Chiarla, che sarà ospite in città per un incontro con il pubblico al termine della visione: un’opportunità preziosa per approfondire i contenuti del film e confrontarsi sui processi creativi dell’opera.

L’appuntamento è al Multisala Partenio alle 19.00, subito dopo la proiezione destinata agli studenti delle scuole superiori: un doppio momento pensato per favorire la partecipazione sia delle nuove generazioni che della comunità.

About Luis racconta la storia di Jens, un tassista la cui vita si consuma quasi interamente all’interno della sua auto, trasformata in spazio di lavoro, riflessione e relazione. Anche il rapporto con la moglie Constanze si svolge in questo ambiente ristretto, fino a quando una telefonata dalla scuola del figlio Luis incrina l’equilibrio familiare: il bambino è vittima di bullismo a causa di uno zainetto ritenuto “non conforme”, perché riporta l’immagine di un unicorno. Da quel momento, il taxi diventa un luogo di scontro, un microcosmo claustrofobico in cui emergono tensioni profonde legate all’educazione, all’identità e al peso delle convenzioni sociali.

Interpretato da Max Riemelt e Natalia Rudziewicz, il film costruisce un ritratto intenso e contemporaneo della genitorialità, indagando le difficoltà di conciliare lavoro, responsabilità e ascolto emotivo. Tratto dall’opera teatrale El pequeño poni di Paco Bezerra, il lungometraggio affronta temi urgenti come il bullismo, l’identità e l’accettazione della diversità, restituendo uno sguardo lucido e coinvolgente sulle fragilità e le complessità da affrontare della famiglia contemporanea.

Presentato in anteprima mondiale allo Zurich Film Festival 2024 e selezionato al concorso Progressive Cinema della Festa del Cinema di Roma, questo titolo si inserisce perfettamente nel percorso educativo di Zero in condotta – Lacenodoro Scuola che, attraverso il cinema, promuove la costruzione di uno sguardo critico e consapevole sulle immagini e sui temi del nostro tempo.

Zero in Condotta è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito

CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola – https://cinemaperlascuola.istruzione.it/

Un progetto di EIKON associazione culturale, in partenariato con Circolo ImmaginAzione e Sentieri Selvaggi; e con le sale cinematografiche: Multisala Partenio di Avellino, Cinema Carmen di Mirabella Eclano.