Avella -Festa di San Francesco con accensione della lampada. Video e Foto

Oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia e ad Avella gli si è reso omaggio. Questa sera alle 18.30 è stato recitato il Santo Rosario e alle 19 è stata celebrata la Santa Messa. Il parroco don Giuseppe Parisi durante l’omelia ha invitato tutti ad essere come Francesco d’Assisi, a seguire il suo esempio, lui che scelse la povertà per abbracciare la fede, per seguire Dio. Dopo l’omelia vi è stata l’accensione della lampada votiva da parte del Sindaco dott. Vincenzo Biancardi. La Celebrazione si è conclusa con la preghiera a San Francesco. Don Giuseppe prima della solenne benedizione ha ringraziato le autorità, tutti i fedeli e tutte le associazioni presenti.(L. Carullo)

