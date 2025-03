Avella: al Parco San Pietro tre domeniche dedicate ai nostri amici a quattro zampe

Avella – Un’iniziativa speciale dedicata agli amanti degli animali prenderà vita al Parco San Pietro di Avella con “Il Nostro Migliore Amico”, un ciclo di eventi organizzato dall’APS I Rami del Melo in collaborazione con l’Associazione Speak to Dog, con il patrocinio del Comune di Avella.

Tre domeniche imperdibili – 11 maggio, 25 maggio e 1 giugno – interamente dedicate ai cani e ai loro proprietari, con attività, dimostrazioni e momenti di formazione per una gestione più consapevole e responsabile dei propri amici a quattro zampe.

Il programma degli eventi

📌 Domenica 11 maggio – Agility e Obedience

A partire dalle ore 10:00, gli istruttori cinofili guideranno i proprietari e i loro cani nelle discipline di agility e obedience, offrendo consigli pratici su educazione, gestione quotidiana e comportamento in strada. Sarà un’occasione unica per imparare e cimentarsi in attività divertenti sotto la guida di esperti.

📌 Domenica 25 maggio – Pet Therapy per bambini

In questa giornata, i più piccoli potranno sperimentare da vicino la pet therapy, assistendo e partecipando a esercizi guidati dagli istruttori insieme ai cani. Un’attività speciale che evidenzia il valore terapeutico del rapporto tra i bambini e gli animali.

📌 Domenica 1 giugno – Mostra di bellezza e dimostrazione di utilità

Spazio alla bellezza e alle capacità dei cani con una mostra cinofila, dove un giudice esperto valuterà i partecipanti. A seguire, si terrà una dimostrazione speciale sulle abilità dei cani impiegati nelle forze dell’ordine, mostrando il loro addestramento in situazioni di utilità e difesa.

Durante tutte e tre le giornate saranno presenti istruttori cinofili esperti, disponibili a fornire consigli utili sulla gestione del cane, sia in casa che all’aperto.

Evento gratuito e aperto a tutti

L’iniziativa è completamente gratuita e aperta a tutti i proprietari di cani, che potranno partecipare attivamente agli eventi e ricevere suggerimenti utili per migliorare la relazione con il proprio animale.

Per maggiori informazioni, sarà possibile rivolgersi al gazebo informativo presente nel Parco San Pietro durante gli eventi.

Un’occasione unica per trascorrere momenti speciali con il proprio amico a quattro zampe e imparare da esperti del settore!