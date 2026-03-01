ARIANO IRPINO (AV): CULTURA DELLA LEGALITÀ – CARABINIERI E ACI AVELLINO INSIEME PER LA SICUREZZA STRADALE

Nell’ambito delle attività di prossimità e prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, proseguono in Irpinia gli incontri informativi rivolti alle giovani generazioni e alla cittadinanza, finalizzati a rafforzare la sicurezza, la consapevolezza dei rischi e il rapporto di fiducia tra i cittadini e le Istituzioni.

Nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino,unitamente ai rappresentanti dell’ACI Avellino, hanno incontrato gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe De Gruttola”, sede di via Villa Caracciolo.

L’iniziativa, incentrata specificatamente sul tema della sicurezza stradale, ha visto la partecipazione di circa 100 studenti e 12 docenti, focalizzandosi sull’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada e sui rischi derivanti dalla guida distratta o sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti.

L’evento si è svolto con la significativa partecipazione dei rappresentanti dell’ACI Avellino, a testimonianza della sinergia tra gli specialisti del settore per la prevenzione degli incidenti.

I relatori hanno illustrato, attraverso dati e testimonianze, le conseguenze di comportamenti irresponsabili alla guida, sottolineando il ruolo cruciale della consapevolezza e della prudenza, in particolare tra i giovani neo-patentati.

L’incontro si è concluso con un forte appello alla responsabilità individuale, elemento fondamentale per la tutela della propria vita e di quella degli altri utenti della strada.