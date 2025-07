ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 13 Luglio 2025

S. ENRICO IMP.

Settimana n. 28

Giorni dall’inizio dell’anno: 194/171

A Roma il sole sorge alle 04:48 e tramonta alle 19:44 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:47 e tramonta alle 20:10 (ora solare)

Luna: 7.14 (tram.) 21.38 (lev.)

Proverbio del giorno:

Chi disse donna disse danno

Aforisma del giorno:

In quanto alle prove spirituali, alle quali la paterna bontà del celeste Padre ti va assoggettando, ti prego di star rassegnata e possibilmente tranquilla alle assicurazioni di chi tiene il luogo di Dio, in cui ti ama e ti desidera ogni bene e nel cui nome di parla. Soffri, è vero, ma rassegnata; soffri, ma non temere, perché Dio è con te e tu non l’offendi, ma l’ami; soffri, ma credi pure che Gesù stesso soffre in te e per te e con te. Gesù non ti ha abbandonata quando fuggivi da lui, molto meno ti abbandonerà adesso, ed in seguito, che vuoi amarlo. Dio tutto può rigettare in una creatura, perché tutto sa di corruzione, ma non può giammai rigettare in essa il desiderio sincero di volerlo amare. Quindi se non vuoi convincerti ed essere sicura della celeste pietà per altri motivi, devi assicurarti almeno per questo e star tranquilla e lieta. (S. Pio da Pietrelcina)