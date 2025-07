“ACCADDE OGGI”. 13 luglio 1930: il calcio dà il via alla leggenda del Mondiale FIFA

MONTEVIDEO – 13 luglio 1930. Una data che oggi sembra appartenere alla preistoria del calcio, ma che in realtà segna l’alba di una delle manifestazioni sportive più importanti e seguite al mondo: la Coppa del Mondo FIFA.

Proprio quel giorno, in un pomeriggio invernale nell’emisfero sud, si disputavano le prime due partite della storia dei Mondiali di calcio, in occasione della prima edizione ufficiale della competizione organizzata dalla FIFA. Si giocava in Uruguay, il Paese sudamericano che fu scelto per ospitare il torneo inaugurale, anche in virtù dei suoi recenti successi alle Olimpiadi del 1924 e 1928 e per celebrare il centenario della propria indipendenza.

Due partite per iniziare un sogno

Il 13 luglio 1930, a Montevideo, si disputarono le due gare che aprirono ufficialmente la competizione:

Francia – Messico 4-1 , giocata allo stadio Pocitos

Stati Uniti – Belgio 3-0, presso il Parque Central

Fu il francese Lucien Laurent a entrare nella storia, segnando il primo gol in assoluto in un Mondiale, al 19’ del primo tempo. Un gesto tecnico semplice, ma destinato a essere ricordato per sempre.

Un torneo pionieristico

Il torneo vedeva al via 13 nazionali: 7 sudamericane, 4 europee e 2 nordamericane. A causa delle difficoltà di trasporto, molte squadre europee – tra cui Italia, Germania e Inghilterra – non parteciparono. Quelle che accettarono l’invito (tra cui Francia, Belgio, Jugoslavia e Romania) attraversarono l’oceano in nave, affrontando viaggi di oltre due settimane.

Tutte le partite si svolsero nella capitale uruguaiana, in tre impianti: il Pocitos, il Gran Parque Central e il nuovissimo Estadio Centenario, costruito appositamente per l’evento.

La finale: Uruguay sul tetto del mondo

Il torneo si concluse il 30 luglio 1930 con una finale tanto attesa quanto tesa: Uruguay – Argentina, una sfida tra rivali storici. La partita terminò 4-2 per la Celeste, che divenne così la prima squadra campione del mondo. L’evento fu seguito da un intero Paese in festa e segnò un punto di svolta nella storia del calcio internazionale.