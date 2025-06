Ai giovani che affrontano l’Esame di Maturità

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – PMI INTERNATIONAL

In questi giorni migliaia di ragazze e ragazzi si preparano ad affrontare l’esame di Stato. È un passaggio importante, simbolico, ma anche profondamente reale. Perché avviene in un momento storico senza precedenti in cui l’intelligenza artificiale cambia il modo di lavorare e di pensare, l’innovazione tecnologica corre più veloce della scuola, e il mondo, anche quello istituzionale e politico, appare spesso confuso, fragile, in continua trasformazione.

Eppure, proprio in questo scenario incerto, voi potete diventare protagonisti.

Il primo passo per esserlo è l’affermazione di sé. Ma non si tratta solo di carattere o ambizione. L’affermazione nasce da una solida base culturale, dalla capacità di pensare con la propria testa, di generare idee. E la scuola – nonostante tutto – resta uno degli spazi in cui queste idee possono nascere, crescere, trovare confronto. Certo, anche la scuola deve cambiare, aggiornarsi, accogliere meglio, migliorare la didattica, proporre percorsi più attuali. Ma una cosa è certa: qualsiasi sia l’indirizzo scolastico scelto, ogni studente oggi si troverà presto a fare i conti con la vita reale e con un mondo nuovo.

A voi che vi affacciate su questo mondo, va il nostro augurio di fare del vostro esame non solo una prova da superare, ma un momento per guardare con consapevolezza alle prospettive che vi attendono, per riflettere su chi siete, su cosa volete diventare e su come potete contribuire a costruire il futuro.

Siete la più grande ricchezza che questo Paese possiede. In un’Italia che fa sempre meno figli, in una società che invecchia, voi giovani siete una risorsa ancora più preziosa. Una risorsa sterminata, che merita attenzione, sostegno, ascolto. Il Paese ha il dovere, attraverso il Governo, il Parlamento, le istituzioni, ma anche il mondo dell’istruzione, delle imprese, della cultura, di accompagnarvi nella crescita. Di non lasciarvi soli. Di offrirvi strumenti, non ostacoli.

Ma tocca anche a voi crederci. Siate curiosi, preparati, critici. Non aspettate. Non rimandate. Non delegate ad altri il diritto di decidere chi sarete. Siete giovani, sì. Ma siete già cittadini. Siete già protagonisti.

E allora in bocca al lupo, ragazzi. Che sia un esame non solo di maturità scolastica, ma di visione, di speranza, di inizio. L’Italia e il Mondo hanno bisogno di voi. E voi potete davvero cambiarli.