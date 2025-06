Napoli, convegno all’auditorium della Regione Campania, sull’uguaglianza di genere nel lavoro.

Parità di genere nel lavoro: se ne è discusso a Napoli nel convegno promosso dalla Regione Campania

Un interessante convegno si è svolto ieri, 9 giugno 2025, presso l’Auditorium Isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, sul tema dell’informazione e formazione in materia di “Gender Equality nel lavoro”.

All’evento ha partecipato una nutrita rappresentanza di operatori del settore, in un confronto ricco di spunti sugli strumenti da attuare per promuovere concretamente la parità di genere nei luoghi di lavoro.

Relatori dell’incontro sono stati:

Antonio Marchiello , Assessore alle Attività Produttive, Lavoro e Demanio della Regione Campania

Loredana Raia , Vicepresidente del Consiglio Regionale con delega alle Pari Opportunità

Giovanna Paolantonio , Dirigente di Staff e Funzioni della Direzione Generale del Lavoro

Giuseppe Cantisano , Direttore dell’Ispettorato del Lavoro area metropolitana di Napoli e, ad interim, di Salerno

Marilù Ferrara , Ordinaria di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Francesco Capaccio , Segretario dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Antonella Laporta , Presidente CPO dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

Immacolata Traianiello, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

Moderatrice degli interventi: Marianna Ferri, Ufficio Stampa della Regione Campania.

Ad aprire i lavori è stata la Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, Consigliera di Parità della Regione Campania, che ha tenuto un ampio intervento corredato dalla proiezione di slide tratte dal vademecum da lei curato.

Nel suo intervento, ha sottolineato come la parità di genere nel lavoro rappresenti oggi un obiettivo imprescindibile sia a livello nazionale che internazionale, come dimostrano la Strategia dell’UE per la parità di genere 2020–2025 e il Goal 5 dell’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile. Ha poi aggiunto:

“È necessario programmare e realizzare nuove politiche sociali capaci di ridurre il divario di genere, in particolare nel mondo del lavoro, dove le disuguaglianze sono ancora molto marcate. Questo è anche un lavoro culturale, perché la nostra società resta ancora permeata da sessismo e stereotipi.”

La Dott.ssa Lomazzo ha inoltre spiegato il contenuto aggiornato del vademecum, che ha lo scopo di fare chiarezza sugli adempimenti a carico delle aziende, tra cui:

Il Rapporto Biennale (art. 46 del D.Lgs. 198/2006)

La Relazione di Genere (art. 47, comma 3, D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021)

La Certificazione della Parità di Genere (art. 46-bis, comma 1, D.Lgs. 198/2006)

L’Informativa Annuale Aziendale (art. 3 del D.M. 29 aprile 2022)

Tutti gli interventi dei relatori e degli altri specialisti presenti hanno sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Dott.ssa Lomazzo, ognuno portando esperienze dirette maturate nei rispettivi ambiti professionali e nel campo delle pari opportunità.

Ha concluso i lavori Loredana Raia, Vicepresidente del Consiglio Regionale, che ha affermato:

“Mettere al centro della nostra azione il tema della parità di genere è fondamentale. Nonostante gli sforzi della Regione Campania, siamo ancora in una condizione poco soddisfacente: l’occupazione femminile nella nostra regione è ferma a poco più del 30%, ben al di sotto della media nazionale che supera il 50% e ancora più lontana da quella europea. È chiaro quanto lavoro ci sia da fare. Ma questo tavolo di oggi, ricco di contributi, dimostra che possiamo e dobbiamo continuare a lavorare con maggiore determinazione. Ringrazio l’Assessore Marchiello per la disponibilità e la visione condivisa. È ora di attivare un tavolo istituzionale permanente con tutti i soggetti coinvolti: sindacati, associazioni datoriali, ordini professionali, ispettorato del lavoro, Inps. Nessuno deve mancare all’appello di un tema così strategico per lo sviluppo del Sud e dell’intero Paese.”

Carmine Martino