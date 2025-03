“ACCADDE OGGI”. Papa Francesco: il primo pontefice gesuita e sudamericano, eletto 12 anni fa

Il 13 marzo 2013, la Chiesa cattolica ha vissuto un evento storico con l’elezione del cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio al soglio pontificio. Con il nome di Papa Francesco, è diventato il 266º pontefice, succedendo a Benedetto XVI, che aveva rinunciato al papato poche settimane prima, il 28 febbraio dello stesso anno.

L’elezione di Papa Francesco ha segnato diverse prime volte nella storia della Chiesa: è stato il primo papa gesuita, il primo proveniente dalle Americhe e il primo a scegliere il nome Francesco, in onore di San Francesco d’Assisi, simbolo di povertà e umiltà. Questa scelta ha subito evidenziato l’intenzione del nuovo pontefice di porre un forte accento sulla semplicità, la solidarietà e la vicinanza ai più deboli.

La sua elezione è avvenuta al quinto scrutinio del conclave, dopo la rinuncia di Benedetto XVI, un gesto che non accadeva da oltre 600 anni. La fumata bianca è uscita dal camino della Cappella Sistina nel pomeriggio del 13 marzo, annunciando al mondo l’avvenuta elezione. Poco dopo, dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, Papa Francesco si è rivolto ai fedeli con il celebre saluto “Fratelli e sorelle, buonasera”, conquistando subito il cuore di milioni di persone per il suo tono semplice e umile.

Sin dall’inizio del suo pontificato, Papa Francesco ha messo in primo piano temi come la misericordia, la giustizia sociale, l’attenzione ai poveri e la riforma della Curia Romana. Ha portato avanti una visione di Chiesa aperta e accogliente, promuovendo il dialogo interreligioso e impegnandosi per la pace e la salvaguardia dell’ambiente, come evidenziato nella sua enciclica “Laudato Si'” del 2015.

In questi anni, il pontificato di Papa Francesco ha segnato una svolta per la Chiesa cattolica, sia nel rapporto con i fedeli che nell’affrontare le sfide globali del nostro tempo. Il suo messaggio continua a ispirare milioni di persone nel mondo, sottolineando l’importanza della compassione, della giustizia e della fratellanza universale.