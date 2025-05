Il 9 maggio 1978 è una data incisa nella memoria collettiva italiana come simbolo tragico della violenza politica e mafiosa che segnò gli anni di piombo. In quella giornata, a poche ore di distanza, furono ritrovati i corpi senza vita di due uomini molto diversi per storia personale e lotta politica, ma accomunati da un destino crudele: Aldo Moro, statista e presidente della Democrazia Cristiana, e Peppino Impastato, attivista e giornalista impegnato nella denuncia della mafia.