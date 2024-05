Serie A, Atalanta-Roma 2-1: decide la doppietta di De Ketelaere

La Dea vince lo scontro diretto per la Champions League al Gewiss Stadium nel match valido per la 36^ giornata del massimo campionato italiano

Domenica sera si è giocato lo scontro diretto valido per la Champions League del prossimo anno tra Atalanta e Roma. Ad avere la meglio è stata la squadra di Gasperini su quella di De Rossi, che ha meritato la vittoria per 2-1 davanti ai propri tifosi nel match valido per la 36^ giornata di Serie A.

la gara è stata spettacolare e molto combattuta dall'inizio alla fine, ma è stata la Dea ad imporsi grazie alla doppietta nel primo tempo di De Ketelaere. Inutile il calcio di rigore nel finale di Pellegrini.

Serie A, Atalanta-Roma 2-1: il racconto del match

L’Atalanta parte subito forte, decisa a far valere la spinta dei propri tifosi. La squadra di Gasperini infatti mette subito sotto i giallorossi con offensive da una parte e dall’altra, e infatti già a metà del primo tempo è avanti di due gol: doppietta pesantissima di De Ketelaere, prima servito da Scamacca e poi grazie ad una giocata personale. La prima frazione porta nettamente il segno dei nerazzurri.

Nel secondo tempo la Roma cambia qualcosa e De Rossi inserisce il doppio centravanti, nel tentativo di riempire di più l’area di rigore. La partita però non gira e l’Atalanta continua ad attaccare: la Dea si rende pericolosa continuamente con tiri dalla distanza e trame di gioco in velocità. Nel finale però tutto si riapre: calcio di rigore assegnato alla Roma e realizzato con personalità da capitan Pellegrini. I giallorossi cercano quindi il tutto per tutto con le poche energie rimaste, ma la squadra di casa regge l’urto e mantiene il risultato. Vince quindi l’Atalanta 2-1.

La vittoria della Dea fa godere il Bologna: la Champions League è ora ufficiale

La vittoria dell’Atalanta regala una gioia immensa a tutta Bologna e ai suoi tifosi. A due giornate dal termine infatti, i rossoblu sono certi della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il successo per 0-2 a Napoli di sabato ha infatti proiettato la squadra di Thiago Motta al 3^ posto – a pari merito con la Juventus che ha pareggiato in casa contro la Salernitana – a quota 67 punti. Con la Roma 6^ ferma a 60, la distanza è diventata incolmabile.

Qualsiasi cosa accada nelle prossime due settimane quindi, il club felsineo ritorna in Champions League dopo 60 anni dall’ultima volta. Con il Bologna è certo della qualificazione anche la Juventus, sebbene non sia sicuro chi chiuderà sul podio in campionato.

I 3 punti fanno ovviamente molto comodo anche alla stessa Atalanta, che ora è 5^ con 63 punti ed una partita da recuperare. A tutto ciò si aggiunge anche la possibilità di qualificarsi – e di aggiungere così la sesta squadra alla prossima Champions League – vincendo la finale di Europa League del 22 maggio contro il Bayer Leverkusen. Tutto quindi è ancora una volta nelle mani della squadra di Gasperini.