Sandro Abate, colpo di mercato: arriva “El Cholo” Salas

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Juan Adrian Gomez Salas, soprannominato “El Cholo”, universale, paraguaiano, classe 1990.

El Cholo Salas è un calcettista di fama internazionale, tra i top player della Serie A italiana, vincitore della Coppa Italia con il Real San Giuseppe, in carriera ha vestito anche le maglie di Alma Salerno, Lazio, El Pozo Murcia, Meta Catania, Sporting Sala Consilina e Feldi Eboli. Con il club del Cerro Porteno ha vinto la Coppa Libertadores 2016. Punto fermo della sua Nazionale, ha conquistato due argenti e un bronzo in tre diverse edizioni della Coppa America.

“Sono davvero felice di essere alla Sandro Abate, una squadra di grande valore e con tanti campioni, grazie al Club per aver puntato su di me e grazie alla Famiglia Abate”, ha dichiarato Salas. “Siamo pronti per traguardi importanti e per far divertire i nostri tifosi, non vedo l’ora di giocare al Palazzetto di Avellino davanti al nostro pubblico”.