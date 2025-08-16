Montevergine, rovescio di pioggia e grandine: vento fino a 49 nodi e crollo termico

Un violento episodio temporalesco ha interessato nella giornata odierna l’area di Montevergine, lasciando segni evidenti soprattutto in vetta e nella zona di Campomaggiore. Il fenomeno, di natura convettiva, si è manifestato con un rovescio intenso di pioggia mista a grandine, capace di imbiancare in pochi minuti le superfici più esposte.

Le condizioni atmosferiche sono state rese ancor più severe dalle raffiche di vento, che in cima hanno raggiunto i 49 nodi, equivalenti a oltre 90 km/h, con effetti simili a quelli di una burrasca alpina. A ciò si è aggiunta una vivace attività elettrica, con fulmini che hanno squarciato a più riprese il cielo sopra l’Appennino.

Il temporale ha determinato un repentino abbassamento della temperatura, tipico delle scariche fredde estive, con una sensazione di instabilità accentuata dal contrasto tra le masse d’aria calda e quella fredda in quota.

Montevergine e l’altopiano circostante si confermano ancora una volta sentinelle climatiche dell’Irpinia: luoghi in cui la montagna, anche a ferragosto, sa mostrare la sua veste più selvaggia e imprevedibile.