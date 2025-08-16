Irpinia senz’acqua: stop notturno a Pietrastornina, Monteforte, Mugnano del Cardinale, Sirignano e altri comuni

Avellino – Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato una nuova serie di sospensioni notturne della fornitura idrica in diversi comuni irpini, rese necessarie dalla perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi.

Le chiusure programmate

•Pietrastornina e Monteforte Irpino: interruzione dalle ore 22:00 del 17 agosto alle ore 06:00 del 18 agosto 2025.

•Sirignano e Mugnano del Cardinale: chiusura già attiva dalle ore 22:00 del 16 agosto, che si protrarrà anche nella notte del 17, con ripresa prevista alle ore 06:00 del 18 agosto 2025.

•Aiello del Sabato, Cesinali e San Michele di Serino: sospensione idrica dalle ore 22:00 del 16 agosto alle ore 06:00 del 17 agosto 2025.

•Montella: interruzione dalle ore 23:00 del 16 agosto alle ore 06:00 del 17 agosto 2025.

•Sturno, Gesualdo e Frigento: stop dalle ore 22:00 del 16 agosto alle ore 06:00 del 17 agosto 2025.

Informazioni utili

Gli orari indicati fanno riferimento all’effettiva chiusura e riapertura degli organi di manovra delle condotte. Per le singole utenze i tempi di sospensione e ripresa del servizio dipenderanno dal riempimento delle reti di distribuzione e potrebbero subire variazioni, con la possibilità che l’acqua manchi anche prima dell’orario ufficiale.

Al momento della riattivazione del servizio potranno verificarsi episodi transitori di torbidità, di breve durata, che non compromettono la potabilità. Si raccomanda comunque di lasciare scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino alla scomparsa di eventuali residui.

Comunicazioni e contatti

Alto Calore Servizi continuerà ad aggiornare gli utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e i canali social. Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è disponibile il numero verde 800 954 430.