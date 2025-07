La Serie A nella cultura Pop con i suoi record e protagonisti

Le squadre di Serie A dominano le scommesse sportive non solo in campionato, ma anche in Europa, ecco perché spesso sono diventate delle vere icone pop. Non mancano i calciatori e gli allenatori che hanno vinto trofei e fissato record, così come non mancano i primati negativi anche di squadre piuttosto forti.

Il Genoa dopo Inter, Juve e Milan

Prima della Juventus era Il Vecchio Balordo a dominare il ranking di Serie A, perché fino al 1958 il Genoa era la squadra più vincente con 9 scudetti. Attualmente è al quarto posto nell’albo d’oro dietro a Milan, Inter e Juve.

Totti e Piola: i migliori bomber di Serie A

Numeri folli per questi due bomber: i migliori in assoluto. Silvio Piola ha vinto il Mondiale di Francia del 1938 e ha segnato 274 gol in Serie A, mentre Francesco Totti ha vinto il Mondiale di Germania 2006 e ha segnato 250 in campionato: tutti con la Roma.

Benevento e Crotone: le peggiori di Serie A

Sono tre i record all time negativi per questi due club, perché il Benevento ha collezionato 14 sconfitte consecutive al suo esordio in Serie A nella stagione 2017/2018, arrivando anche a fissare il record assoluto di 29 sconfitte su 38 in campionato. Il Crotone, detiene il record negativo di 92 gol subiti nella stagione 2020/2021.

Il derby d’Italia tra Inter e Juve

Due le curiosità di questo match che è entrato nella cultura pop, infatti, è definito il derby d’Italia, perché si affrontano le squadre più forti in assoluto della Serie A.

A ottobre 2024 questo match è terminato per la prima volta con il risultato di 4 – 4 e questo è il pareggio più ampio mai realizzato tra questi due club.

Un altro record risale alla stagione 1960/1961, quando dopo una vittoria a tavolino per l’Inter, il derby fu fatto rigiocare e il Biscione schierò in campo la primavera per protesta, perdendo 9 – 1.

Napoli e Avellino i club campani di calcio più forti d’Italia

Se c’è un club italiano che è entrato nella cultura pop, quello è sicuramente il Napoli, che prima con Maradona, poi con la vittoria del terzo e del quarto scudetto, si conferma la squadra campana più forte di Serie A, attualmente al sesto posto nella classifica eterna.

Con 10 anni in Serie A e 300 match giocati ai massimi livelli, l’Avellino è il secondo club campano più forte d’Italia e si trova alla posizione 42 della classifica all time.

Carlo Ancelotti: l’italiano più vincente di sempre

Ha iniziato la sua brillante carriera in Serie A, vincendo 2 Champions con il Milan e perdendo l’unica finale della sua vita contro il Liverpool nel 2005.

Oggi, Carlo Ancelotti incarna il miglior allenatore in assoluto ed è un’icona della cultura pop, con le sue 5 Champions League in bacheca e un campionato vinto in Serie A, Premier League, Liga Spagnola, Bundesliga e Ligue 1.

Pippo Inzaghi e Alex Del Piero: i migliori bomber di sempre in Champions

Stendiamo il tappeto rosso, perché i due campioni del mondo 2006 sono anche i migliori bomber all time della Champions League. Alex Del Piero ha il record di 44 gol con un solo club, mentre Pippo Inzaghi è il miglior goleador italiano con 50 reti nella competizione.

Il Diavolo domina in Champions, Inter e Juve record di finali perse

Tra la fine degli anni ‘80 fino al 2007, il Milan è diventato una vera icona pop a suon di vittorie in Champions, infatti, ancora oggi è la migliore italiana della competizione con 7 titoli, dietro soltanto al Real Madrid con 15 vittorie.

Totalmente opposte le statistiche di Juventus e Inter, che negli ultimi anni hanno peggiorato il loro score perdendo due finali a testa. Il record assoluto della Juve è di 7 finali perse in Champions, mentre l’Inter ne ha perse quattro e ogni volta che perde la finale di Champions, gli avversari hanno conquistato il Triplete: tuttavia, il Biscione è l’unica italiana ad aver raggiunto questo traguardo nel 2010.