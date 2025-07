Sirignano, incendio nei pressi della Casa dell’Acqua: intervento della Comunità Montana e dei Vigili del Fuoco

Sirignano – In mattinata un incendio ha interessato un appezzamento di terreno adiacente alla Casa dell’Acqua, in piazza Bocceri, lungo viale Michelangelo. Le fiamme hanno coinvolto la vegetazione secca presente nell’area.

Sono intervenuti tempestivamente gli operatori della Comunità Montana, avviando le prime operazioni di contenimento. Poco dopo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno completato lo spegnimento e la bonifica.

Le operazioni di ripristino sono ancora in corso. Non si registrano danni a persone o edifici. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.