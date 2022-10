CALCIO. Il Napoli si prepara per la trasferta di Roma

di Carmine Guerriero

Dopo intense giornate arricchite da impegni infrasettimanali gli azzurri mitigano gli allenamenti e si preparano per il big – match contro la Roma. Luciano Spalletti a Castelvorturno ritrova Zambo Anguissa, quest’ultimo dopo un’ elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra è pronto a tornar disponibile. Ovviamente è ancor precoce per spoilerare gli undici titolari. Con il ritorno di Diego Demme il centrocampo azzurro si tinge di alternative che possono essere d’ausilio al mister per l’adozione di diverse soluzioni tattiche.

Il kossovaro Rhamani resta ancora indisponibile, con molta probabilità come è avvenuto nella scorsa partita di campionato sarà sostituito dall’esperto difensore brasiliano Juan Jesus .

Ieri, il capitano Giovanni Di Lorenzo è stato inserito nella top 11 della stagione 2021-22.

Al ritiro del premio consegnato da parte dell’Aic ha dichiarato: “Ci tenevo a ringraziare tutti i calciatori che mi hanno votato, ma soprattutto i miei compagni di squadra, il mister e il suo staff per avermi aiutato a vincere questo premio. Il merito è anche vostro”.

Dries Mertens, dall’altra sponda del Mar Mediterraneo ha apprezzato il riconoscimento conferito all’attuale capitano azzurro , e , come sempre , non fa mai mancare il suo sostegno ai partenopei !