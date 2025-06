La Givova Scafati riparte da Alessandro Crotti: arriva da Avellino il nuovo coach gialloblù

È Alessandro Crotti il primo tassello del nuovo corso della Givova Scafati Basket. L’allenatore lombardo, reduce da una stagione brillante sulla panchina della Del Fes Avellino, guiderà la formazione gialloblù nel prossimo campionato di Serie A2. La scelta, condivisa dal patron Nello Longobardi, dal responsabile dell’area tecnica Enrico Longobardi e dal general manager Antonio Mirenghi, punta su un profilo esperto, vincente e capace di costruire gruppi solidi, coesi e combattivi.

Crotti porta con sé un curriculum importante, arricchito da cinque promozioni in carriera: due in Serie A Dilettanti con Omegna e Vado Ligure, tre dalla Serie B all’A2 con Orzinuovi, Cremona e, più recentemente, Avellino. Proprio con la Del Fes, nella stagione appena conclusa, ha sfiorato i playoff per la Serie A1, guidando una neopromossa con personalità fino ai play-in.

“Sono onorato della chiamata di una società così importante” ha dichiarato Crotti “So che ci sono grandi aspettative, ma per me questa è una sfida affascinante. Costruiremo una squadra con mentalità vincente e spirito di sacrificio. L’unica cosa che posso garantire fin da ora è l’impegno quotidiano per onorare la maglia. Il nostro obiettivo sarà quello di lasciarla in un posto migliore di dove l’abbiamo trovata.”

Il general manager Antonio Mirenghi, confermando l’accordo con il nuovo tecnico, ha già avviato il lavoro per la costruzione del roster. “Siamo consapevoli che ci attende una stagione complessa, con molte squadre attrezzate per fare bene. Per questo abbiamo puntato su uno dei tecnici più efficaci dell’ultima Serie A2. Con Crotti abbiamo già iniziato a individuare i profili giusti per una squadra competitiva e adatta alla sua idea di gioco.”

La Givova Scafati apre così un nuovo ciclo, affidandosi a un allenatore di esperienza e carattere. L’obiettivo è chiaro: tornare ad essere protagonisti.