A Puglianello in arrivo l’apertura stagionale del ciclocross in Campania e del Mediterraneo Cross 2021-2022

Dopo le precedenti esperienze tra il Parco del Rio Grassano e le Terme di Telese, il ciclocross nella valle telesina riparte da Puglianello con delle belle novità per l’appuntamento di domenica 31 ottobre, nel contesto del circus del Mediterraneo Cross 2021-2022 ed anche del rinato Campania Cross che ritorna ad organizzarsi dopo alcuni anni di stop.

A rimboccarsi le maniche in ambito organizzativo lo staff della New Valley-Ciemme Sport, presieduto da Luigi Cofrancesco. E nonostante il clima di difficoltà generale, si percepisce una gran voglia di fare per allestire l’evento nel migliore dei modi, valevole come gara top class FCI e di campionato regionale FCI Campania per tutte le categorie agonistiche ed amatoriali, nella più totale osservanza delle norme anti Covid-19 attualmente vigenti.

Ripetuti sopralluoghi si sono svolti presso la nuova location di Villa Marchitto che diventerà il quartier generale per atleti e team, dove il percorso di 3 chilometri circa si svilupperà prevalentemente in un ampio prato di 15.000 mq e proseguire lungo le vie ciottolate del centro storico, costeggiando il Castello dei Baroni e i suoi giardini, per fare ritorno a Villa Marchitto.

I tempi di gara saranno rilevati dal sistema di cronometraggio Hot Laps, ragion per cui verrà premiato con uno speciale trofeo l’atleta che realizzerà in assoluto il giro più veloce.

adsense – Responsive – Post Articolo