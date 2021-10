Napoli, il nuovo assessore all’Ambiente è un cacciatore: “Siamo noi i primi custodi della natura”

Fa discutere la scelta del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi di assegnare la delega all’Ambiente e al Mare ad un cacciatore: Paolo Mancuso, ex magistrato personalità di altissimo spessore e di grande cultura, ma con la passione per la caccia. Ma lo stesso Mancuso smorza le polemiche a Fanpage.it: “I cacciatori sono i primi custodi dell’ambiente. Non c’è alcuna incompatibilità. Noi siamo interessati soprattutto alla conservazione dell’habitat e di una condizione vivibile dell’ambiente. Il cacciatore ha tutto l’interesse ad evitare coltivazioni intensive, disboscamenti degli argini dei fiumi perché in qualche maniera vive dell’ambiente e ne custodisce le caratteristiche essenziali. Ma questa è una cosa che ha poco a che fare con l’impegno in giunta”.

