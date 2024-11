Una giornata speciale per i bambini della scuola dell’infanzia di Avella: visita al frantoio Arbucci per scoprire l’arte dell’olio

Avella — Oggi i piccoli alunni della scuola dell’infanzia di Avella dell’Istituto Comprensivo “Guerriero” hanno partecipato all’iniziativa ambientale “Una Giornata al Frantoio”, grazie alla preziosa disponibilità del Frantoio Arbucci. Circa 100 bambini, accompagnati da otto insegnanti, hanno potuto vivere un’esperienza unica: osservare da vicino l’antico processo di trasformazione delle olive in olio, quello che spesso viene definito “oro giallo” del nostro territorio.

Durante la visita, i bambini hanno seguito con grande curiosità e stupore tutte le fasi di lavorazione, dalla raccolta delle olive alla spremitura, fino all’ottenimento dell’olio. Momento particolarmente apprezzato è stata la degustazione, quando i piccoli visitatori hanno potuto assaggiare l’olio appena prodotto su fette di pane fresco, per una merenda sana e genuina. Un’esperienza sensoriale che ha suscitato in loro entusiasmo e interesse verso il mondo rurale e i prodotti della nostra terra.

Questa iniziativa è stata fortemente sostenuta dal neo dirigente scolastico, Prof. Andrea Amoroso, impegnato a promuovere attività che avvicinino sempre di più i giovani alle realtà del territorio. “Conoscere le tradizioni e le eccellenze locali è un’occasione formativa importante per i nostri studenti,” ha dichiarato il dirigente, sottolineando come queste esperienze aiutino i bambini a sviluppare un legame profondo con la loro comunità e la natura.

Un ringraziamento particolare va alla famiglia Arbucci, che con accoglienza e professionalità ha guidato i bambini alla scoperta di un’arte antica, offrendo loro una finestra sul passato e sui mestieri di una volta. Grazie alla dedizione della famiglia Arbucci, il frantoio rappresenta un punto di riferimento per la comunità, dove si tramandano competenze e tradizioni che appartengono al patrimonio culturale del territorio.

L’iniziativa ha lasciato un’impronta positiva e preziosa nei piccoli studenti e nei docenti presenti, con la speranza di poter ripetere esperienze simili in futuro, per continuare a valorizzare le ricchezze del nostro territorio e stimolare nei giovani il rispetto per l’ambiente e le tradizioni locali.