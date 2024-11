Incendio di vaste proporzioni a San Martino Valle Caudina: deposito di un’azienda di traslochi distrutto dalle fiamme

San Martino Valle Caudina, 5 novembre — Nella tarda serata di ieri, alle ore 22:10, un violento incendio ha colpito il deposito di un’azienda di traslochi situato lungo la Strada Statale 7, conosciuta come via Appia, nel comune di San Martino Valle Caudina. L’edificio, esteso su una superficie di circa 800 metri quadrati, è stato completamente avvolto dalle fiamme, rendendo necessario un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco.

La sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha immediatamente mobilitato una squadra locale, supportata da un’autobotte e dal carro autorespiratori per fronteggiare la densa nube di fumo. Vista la portata dell’incendio, sono stati richiesti rinforzi: dal Comando di Benevento è giunta una squadra del Distaccamento di Bonea, oltre a una squadra aggiuntiva dalla sede centrale e due autobotti. Anche il Comando di Caserta ha contribuito alle operazioni, inviando un’altra autobotte.

Le operazioni di spegnimento, rese complesse dall’intensità del rogo e dalle elevate temperature, sono proseguite senza sosta per tutta la notte. Solo nella mattinata del 5 novembre, grazie all’impiego di un mezzo di movimento terra fornito dal Comando di Avellino, è stato possibile completare la messa in sicurezza dell’area, permettendo di eliminare ogni focolaio residuo e di avviare i rilievi per accertare le cause dell’incendio.