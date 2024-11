Contrada: 4 novembre 2024 Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale. Depositata la corona di alloro al Monumento dei Caduti in Guerra

Anche quest’anno il 4 novembre si sono tenute le celebrazioni per la Festa delle Forze Armate. Con esse il deposito della corona d’ alloro al Monumento dei Caduti in Guerra. Anche Contrada ha celebrato questa importante ricorrenza che come tiene a sottolineare il Sindaco De Santis “Ha avuto un significato e una valenza diversa e certamente più appagante e significativa perché condivisa con i giovani studenti delle terze classi della secondaria del plesso scolastico Ammaturo di Contrada”

Alla tradizionale deposizione della corona ai caduti dinanzi al monumento in Piazzetta Sant’Antonio, è seguito il momento di lettura tutti i nominativi dei caduti contradesi nei due conflitti mondiali.

Sicuramente commovente anche l’esibizione del giovane studente contradese Giuseppe Gentile, che con la propria tromba ha suonato il silenzio accompagnandosi ai musicisti della banda musicale di Bracigliano.

Hanno preso parte alle celebrazioni il maresciallo dei Carabinieri di Forino Raffaele Fresa, il parroco Don Marco Masi, le insegnanti Ermelinda Sacco e Filomena Izzo con il prof G.Alagia. Infine il Sindaco De Santis ha tenuto a

ringraziare il Dirigente Scolastico prof.ssa Elena Casalino che ha autorizzato l’iniziativa mostrandosi vicina alle esigenze didattiche dei giovani studenti contradesi . Da. Bio