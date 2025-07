Risate e tradizione all’Anfiteatro Romano di Avella: successo per Peppe Iodice e il folk napoletano

AVELLA – Un altro grande successo per l’AvellArt Festival 2025, la rassegna di eventi estivi promossa dal Comune di Avella con il sostegno della Regione Campania. Nella serata di martedì 8 luglio, l’Anfiteatro Romano ha fatto registrare il tutto esaurito per un doppio appuntamento all’insegna del folklore e della comicità.

Ad aprire la serata è stata la Compagnia SoleLuna, che ha incantato il pubblico con uno spettacolo coinvolgente di Folk Napoletano: canti tradizionali, musiche popolari e coreografie ispirate alla cultura partenopea hanno scaldato l’atmosfera, regalando un viaggio nel cuore della memoria collettiva.

A seguire, è salito sul palco Peppe Iodice, uno dei volti più amati della comicità napoletana, con il suo tour estivo “Peppyssimo”, accompagnato dalla partecipazione straordinaria di Francesco Mastandrea, suo compagno di scena anche nel celebre “Peppy Night Show”.

Con il suo stile travolgente, ironico e tagliente, Iodice ha conquistato il pubblico con battute esilaranti, gag irresistibili e improvvisazioni fulminanti, trasformando l’anfiteatro in una vera arena del sorriso. Uno spettacolo leggero ma non superficiale, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo, com’è nel DNA dell’artista napoletano.

Il Sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, all’inizio dello Spettacolo, ha voluto ringraziare pubblicamente il Consigliere regionale Enzo Alaia per il sostegno della Regione Campania all’intera programmazione, sottolineando come il festival rappresenti una concreta opportunità di valorizzazione culturale e turistica per il territorio avellano.

Il doppio appuntamento dell’8 luglio conferma il successo della rassegna, che riesce a coniugare intrattenimento e tradizione, offrendo momenti di socialità e cultura in un contesto storico di grande fascino come l’Anfiteatro Romano.