Primo giorno di scuola con sorpresa ad Avella: trovato un nido d’api alla scuola dell’infanzia

AVELLA – Il rientro tra i banchi ad Avella ha riservato una sorpresa inattesa. Alla scuola dell’infanzia di via De Sanctis, poco dopo l’apertura delle aule, il personale scolastico ha notato la presenza di un nido d’api nei pressi dell’ingresso.

Per garantire la sicurezza di bambini e insegnanti è stato immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino, che sono giunti sul posto poco dopo le 10. I caschi rossi hanno messo in sicurezza l’area e rimosso il nido, permettendo così il regolare svolgimento delle attività didattiche.

L’episodio, seppur insolito, si è concluso senza conseguenze e con un sospiro di sollievo per famiglie e personale scolastico.