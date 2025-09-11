Avella, augurio di inizio anno scolastico dal Dirigente Amoroso

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Mons. P. Guerriero” di Avella, prof. Andrea Amoroso, ha voluto rivolgere un messaggio carico di fiducia e speranza a tutta la comunità scolastica: docenti, personale ATA, famiglie e studenti.

Nelle sue parole si avverte l’entusiasmo per l’energia di un nuovo inizio, che ogni settembre porta con sé: “una possibilità di costruire, crescere e sognare insieme”.

Amoroso ha espresso profonda gratitudine nei confronti dei docenti e del personale ATA, riconoscendo il valore del loro impegno quotidiano: “Il vostro lavoro è il cuore pulsante della comunità scolastica”. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle famiglie, sottolineando la fiducia che esse ripongono nell’istituzione scolastica e il ruolo fondamentale dell’alleanza educativa nel percorso di crescita degli studenti.

Il messaggio più sentito, però, è stato dedicato ai ragazzi: l’invito a vivere la scuola come una seconda casa, un luogo di ascolto, scoperta e valorizzazione personale. “Che possiate scoprire qui le vostre passioni, sviluppare competenze, affrontare sfide e coltivare sogni”, ha affermato il Dirigente, ricordando agli alunni che la scuola è uno strumento prezioso per costruire il futuro.

Il prof. Amoroso ha concluso il suo intervento con un augurio collettivo: “Insieme possiamo fare di questo anno scolastico un viaggio straordinario. Buon anno a tutti!”