Maltempo in Irpinia: smottamenti e alberi caduti, interventi dei Carabinieri nella notte

Questa notte a causa delle avverse condizioni metereologiche personale della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano è intervenuto in:

– Mirabella Eclano (AV), località Castelletto dove uno smottamento ha provocato una voragine di circa 15 metri lungo via Casale. L’evento ha determinato anche la caduta di un traliccio della rete elettrica con conseguente interruzione del servizio ad una singola abitazione;

– Venticano in via Cuorno dove il forte vento ha provocato la caduta di una quercia secolare finita nel giardino di un residente. In entrambi dei casi è stato interessato personale competente degli uffici Comunali per il ripristino dei luoghi.