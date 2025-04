NON È PIÙ. Avella, lutto Maria Biancardii

Avella – Si è spenta serenamente, all’età di 92 anni, la signora Maria Biancardi, lasciando un grande vuoto nella comunità e nei cuori dei suoi cari. A darne il triste annuncio sono il marito Francesco Pecchia, i figli Olimpia, Anna, Pasquale, Antonio e Luigi, il genero Antonio Russo, le nuore Sofia Catapano, Antonietta Oglio e Andreana D’Apolito, i fratelli Pasquale e Michele, le sorelle Anna e Francesca, insieme ai cognati, alle cognate, nipoti, pronipoti e parenti tutti.

I funerali si terranno domani, 25 aprile 2025, alle ore 10:00, partendo dalla casa dell’estinta in via Pergola, 6, per poi proseguire verso la Chiesa di San Pietro Apostolo in Avella, dove sarà celebrato il rito funebre. Successivamente, la salma sarà accompagnata al cimitero di Avella (AV).

La famiglia ha espresso il desiderio di non ricevere fiori, scegliendo invece di raccogliersi nel ricordo e nella preghiera per l’amata Maria.

La comunità di Avella si stringe attorno alla famiglia Biancardi in questo momento di dolore, ricordando Maria per la sua gentilezza e l’affetto che ha saputo donare a chi l’ha conosciuta.