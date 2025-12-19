NON È PIÙ. Avella, lutto per la scomparsa di Francesca Palma

Avella piange la scomparsa della signora Francesca Palma, venuta a mancare all’età di 73 anni. Donna stimata e amata, era vedova di Sebastiano Gaglione e lascia un profondo dolore in quanti l’hanno conosciuta e apprezzata per le sue doti umane e familiari.

A darne il triste annuncio sono i figli Antonio e Felice, le nuore Antonella Napolitano e Brigida Caliendo, i nipoti Sebastiano e Francesca, insieme ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti che oggi ne ricordano con affetto la figura.

I funerali si svolgeranno domani, 20 dicembre 2025, alle ore 11.00, con partenza dalla casa dell’Estinta in via Giacomo Leopardi n. 13, per la Chiesa di San Giovanni in Avella. Al termine del rito funebre, il corteo proseguirà verso il cimitero di Avella per la sepoltura.

La famiglia, profondamente riconoscente per la vicinanza e l’affetto ricevuti, ringrazia quanti prenderanno parte alle esequie e a quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.