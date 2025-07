Nasce il Circolo Culturale “Nicola Pugliese”: una nuova pagina Facebook al servizio della cultura e del territorio

Avella – È ufficialmente online la pagina Facebook “Circolo Culturale Nicola Pugliese”, uno spazio virtuale nato con l’intento di promuovere e valorizzare attività culturali, sociali e artistiche nel territorio di Avella e dintorni, con uno sguardo particolare rivolto ai giovani.

Il circolo, ispirato alla figura dello scrittore e giornalista Nicola Pugliese, intende diventare un punto di riferimento per chi ama la cultura in tutte le sue forme: letteratura, storia locale, teatro, musica, arte, ma anche impegno sociale e cittadinanza attiva.

Attraverso la pagina, saranno condivise iniziative, eventi, progetti partecipativi e contenuti culturali, con l’obiettivo di creare una comunità coesa e dinamica, capace di dialogare e costruire valore partendo dalla propria identità territoriale.

All’interno della pagina è presente anche una leggenda, simbolo dell’anima e delle radici profonde del nostro territorio, che invitiamo tutti a leggere e condividere: un racconto che parla di tradizione, mistero e memoria, e che rappresenta il primo passo di un cammino collettivo verso la riscoperta del nostro patrimonio culturale.

Il Circolo Culturale Nicola Pugliese invita tutti i cittadini, giovani e meno giovani, appassionati di cultura e protagonisti della vita locale, a seguire la pagina Facebook e a partecipare attivamente alle iniziative in programma.

Un piccolo clic per unirsi, un grande passo per far crescere insieme la cultura del nostro territorio.