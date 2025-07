NAPOLI. Forcella: rapina un minimarket. La Polizia di Stato trae in arresto un 42enne.

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e per porto illegale di arma clandestina.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Forcella per la segnalazione di una rapina ad opera di un uomo all’interno di un’attività commerciale.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno individuato un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga tra i dedali del centro storico cercando di occultare qualcosa all’interno di un contatore dell’Enel in vico Croce Sant’Agostino la Zecca fin quando, con non poche difficoltà, è stato raggiunto e bloccato.

Il predetto, all’interno del contatore, aveva occultato una pistola semiautomatica cal.6.35 con caricatrore rifornito di una cartuccia, che è stata immediatamente recuperata dagli operatori. Inoltre, i poliziotti hanno accertato che, poco prima, l’indagato aveva già asportato alcune derrate alimentari dal minimarket, per poi farvi ritorno armato di pistola, con l’intento di farsi consegnare la somma di 20 euro dagli esercenti; condotta delittuosa interrotta grazie al tempestivo intervento dei poliziotti.

Infine, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto una cartuccia 6.35, analoga a quella rinvenuta all’interno della pistola.

Per tal motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.